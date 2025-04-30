Захарова: Киев в «прямом эфире» говорит о терактах и подрывает мирные усилия

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти в «прямом эфире» говорят о планировании терактов и подрывают мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом дипломат пишет в своем telegram-канале.
«О каких «перемириях» со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия», — пишет Захарова.
Такие действия киевских властей дипломат сравнила с поступками террористов. Само заявление Захаровой сделано на фоне слов Владимира Зеленского о выборе «болевых точек» к побуждению Москвы перейти к дипломатии.
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