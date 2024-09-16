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Военные ВС РФ уничтожил склады ВСУ под Киевом, сообщили в подполье

Подполье: ВС России ударили по Киевской области и пригороду, поражены склады ВСУ
16 сентября 2024, 07:22
Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что военные ВС России нанесли удары по Киевской области и пригороду, в результате чего были поражены склады на железной дороге. Об этом информирует РИА Новости.
«Киевская область и пригород, получили несколько серий прилетов. Наконец по (городу — ред.) Фастову ударили, по складам на ж/д», — сообщил он.

Помимо этого, удары были нанесены по Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской и Днепропетровской областям Украины.



Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Ранее десантники 80-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен в Курской области, потребовали от киевских властей как можно скорее освободить их из плена.

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#тревога
#всу
#воздушная тревога
Гладков: Белгород подвергся обстрелу, есть данные о попаданиях в жилые помещения
16 сентября 2024, 07:58

Фото: istockphoto/SergeyToronto

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся обстрелу со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, есть информация о возгорании автомобилей и попаданиях в жилые дома. Губернатор отметил, что выехал на место.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее сообщалось, что украинские военные бьют оружием, которое получают от западных союзников, по детским садам и детским площадкам в Белгороде.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские специалисты приступили к изучению боевых частей ракеты Storm Shadow
16 сентября 2024, 07:37

Фото: istockphoto/bpawesome

Российские специалисты приступили к изучению боевых частей ракеты Storm Shadow. Об этом информирует РИА Новости.
«Это донная часть боевой части ракеты Storm Shadow/SCALP. Донная часть основного боевого заряда. В ней находится взрыватель, промежуточный заряд, который инициирует боевую часть ракеты», — рассказал специалист.

По его словам, для пробития укреплений сначала активируется предзаряд, который кумулятивной струей пробивает отверстие, в котором затем срабатывает основная часть ракеты.

Он отметил, что это один из элементов боевой части ракеты. Она уничтожает фортификационные сооружения и живую силу. Помимо этого, были извлечены и другие части, которые еще предстоит изучить.

Storm Shadow — это англо-французская тактическая крылатая ракета большой дальности, представляющая собой модификацию французской ракеты SCALP-EG, адаптированную для использования с самолетами ВВС Великобритании. Первые успешные испытания прошли в 2000 году.

В настоящее время производством этой ракеты занимается компания MBDA Missile Systems, штаб-квартира которой находится во Франции, а также имеются представительства в Германии, Великобритании и Италии.

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#ракета
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Контрразведка задержала командира 87-го полка, в котором погибли двое военнослужащих
Ienta: Контрразведка задержала полковника Злого при попытке покинуть зону СВО
15 сентября 2024, 22:40

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Контрразведка задержала врио командира 87-го МСП 1-й бригады 51-й общевойсковой армии, где погибли бойцы с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Об этом сообщает Лена.ру со ссылкой на источник в Telegram. Сообщается, что полковник пытался покинуть зону СВО.
По данным источника, полковника с позывным «Злой» задержали на административной границе Луганской народной республики. Предполагается, что «Эрнеста» и «Гудвина» отправили в штурмовики из-за конфликта с полковником.

Ранее сообщалось о гибели на передовой бывшего главы воздушной разведки ДНР Дмитрия Лысаковского («Гудвин»). В телеграм-каналах опубликовали переписку, где утверждалось, что «Гудвина» вместе с сослуживцем «Эрнестом» «отправили в один конец».

В деталях и обстоятельствах гибели бойцов поручил разобраться Министр обороны Андрей Белоусов.

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На Западе заявили об отступлении ВСУ в Донбассе и Курской области
Журналист Чей Боуз: ВСУ отступают под Курском и в Донбассе
15 сентября 2024, 21:51

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Боевики ВСУ отступают в Донбассе и под Курском, поскольку не могут остановить продвижение ВС РФ, написал в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз. Он отметил, что западные издания специально замалчивают данные о вытеснении украинских войск из приграничья Курской области.
«ВСУ отступают в Курской области и на Востоке (в Донбассе. — Прим. ред.). Украинское командование предпринимает отчаянные попытки остановить масштабное российское контрнаступление в Курской области. Они терпят неудачу», — сказано в публикации.
Ранее Чей Боуз писал о том, что те, кто выступает за удары по РФ дальнобойным оружием Запада, будут прятаться в бункерах.

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#украина
#всу
#донбасс
#курская область
#новости
#война
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Участнику СВО из Молдавии грозит уголовное преследование на родине
Участнику СВО из Молдавии грозит депортация из России на родину
15 сентября 2024, 21:13

Фото: Фотобанк Московской области

Участнику спецоперации из Молдовы грозит депортация из России на родину. О задержании бойца казачьего батальона «Скиф» сообщило Командование Добровольческого корпуса РФ.
Бойца Геннадия Федько задержали во время пересечения границы между административными пунктами ЛНР и Ростовской области на КПП «Изварино». По данным корпуса, боец ехал перезаключать контракт, чтобы продолжить участие в СВО.
«Доброволец ранее сражался в штурмовом отряде на Бахмутовском направлении и был ранен. За выполнение боевых задач приставлен к государственной награде «За храбрость» II степени», – цитирует РГ заявление Добровольческого корпуса.

Сообщается, что в Кишиневе на мужчину завели уголовное дело за участие в СВО. Ситуацию проверяет полиция.
«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация о задержании участника СВО за нарушение миграционного законодательства», – написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

По сообщению Ирины Волк, ГУ МВД России уже разбираются в произошедшем.

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Ряды ВСУ пополняют тысячи небоеспособных солдат «защитной» армии

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#сво
#молдавия
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Ряды ВСУ пополняют тысячи небоеспособных солдат «защитной» армии
«Страна»: На Украине нашли небоеспособную армию из тысяч военнослужащих ВСУ
15 сентября 2024, 20:22

На территории Украины находится несуществующая армия из тысяч военнослужащих ВСУ. О «защитных» бойцах сообщило 15 сентября украинское издание «Страна.ua».
«На фоне жесткой нехватки личного состава в ВСУ, на Украине находятся тысячи военных, которые как бы есть, но их нет», – пишет издание в Telegram.

По данным СМИ, на самом деле указанные военные не числятся в официальных списках подразделений и им не начисляют положенную зарплату. Но деньги на расходы все же идут – на несуществующих бойцов выделяют порядка тысячи рублей на каждого ежемесячно.

Указанные люди не несут службу, но и не могут устроиться на другую работу, поскольку их не уволили из ВСУ.
«Чаще всего – это военные, которые находятся на лечении после ранения», – поясняют журналисты.

Если лечение длится больше двух месяцев, военного выводят за штат и перестают платить зарплату. Но при этом не увольняют, поскольку деньги все же идут. В итоге армия состоит из небоеспособных солдат, которых называют «защитными» бойцами.

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#армия
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#лечение
#расходы
#всу
#украина
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Журналист Джони Х: ВСУ бьют западным оружием по детским садам в Белгороде
15 сентября 2024, 19:04

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Украинские военные бьют оружием, которое получают от западных союзников, по детским садам и детским площадкам в Белгороде. Об этом заявил независимый журналист из Австралии Джони Х.
В разговоре с РИА Новости он рассказал, он рассказал, что был как раз около детской площадки, когда начался очередной обстрел Белгорода со стороны ВСУ.

«В городе нет ни одного военного. Люди пытаются жить здесь, и я испытываю чувство злости, когда нахожусь здесь, потому что ракеты, которые долетают сюда, — это западные ракеты, которые мы поставляем», — с возмущением сказал репортёр.

Джони Х также рассказал, что зафиксировал обстрел ракетами HIMARS белгородского детского сада. По его словам, к счастью, это произошло за час до открытия учреждения, так что дети не пострадали. Но детский сад оказался полностью разрушен.

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#ракеты
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В США раскрыли, о чем ВСУ умоляют Запад
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ умоляют Запад нарастить оружейные поставки
15 сентября 2024, 19:04

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

У боевиков ВСУ не хватает вооружений, поэтому они пытаются выжать из Запада как можно больше техники, написал в своем материале для Sonar21 экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Украинцы не только не в состоянии производить значимые количества 155-миллиметровых снарядов, танков, бронетранспортеров и артиллерийских орудий, они еще и отчаянно умоляют Запад поставлять ракеты, деньги и больше оборудования», — говорится в публикации.

Джонсон подчеркнул, что единственный растущий показатель украинской республики — количество захоронений боевиков ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска сорвали попытки ВСУ прорваться через границу под Курском.

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#мир
#украина
#всу
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#война
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WarGonzo: Российские силы освободили от неонацистов ВСУ Борки в Курской области
15 сентября 2024, 18:25

Фото: istockphoto/N-sky

Населенный пункт Борки в Курской области освободили от боевиков ВСУ российские силы, информирует Telegram-канал WarGonzo.
«Сегодня <…> населённый пункт Борки Суджанского района освобождён от присутствия украинских войск», — сказано в публикации.
На момент написания заметки в Минобороны РФ информацию не подтверждали. По сообщению Telegram-канала, поселок от врага освобождали участники «Дикой дивизии Донбасса», бойцы «Сармата», а также морпехи 810-й бригады и ОБСпН «Арбат».

Ранее ВС РФ продемонстрировали «дорогу смерти» боевиков ВСУ на курском направлении.

Украина напала в Курской области ранним утром, 6 августа, бои в регионе продолжаются по сей день.

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#новости
#война
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