Боевики ВСУ отступают в Донбассе и под Курском, поскольку не могут остановить продвижение ВС РФ, написал в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз. Он отметил, что западные издания специально замалчивают данные о вытеснении украинских войск из приграничья Курской области.