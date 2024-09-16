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Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что военные ВС России нанесли удары по Киевской области и пригороду, в результате чего были поражены склады на железной дороге. Об этом информирует РИА Новости.
«Киевская область и пригород, получили несколько серий прилетов. Наконец по (городу — ред.) Фастову ударили, по складам на ж/д», — сообщил он.
Помимо этого, удары были нанесены по Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской и Днепропетровской областям Украины.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Ранее десантники 80-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен в Курской области, потребовали от киевских властей как можно скорее освободить их из плена.
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