Семь беспилотников ВСУ попытались атаковать Белгородскую область

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Минувшей ночью в небе над Белгородской областью уничтожено семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением семи БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что все вражеские беспилотники были ликвидированы в небе над Белгородской областью.
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Элина Позднякова