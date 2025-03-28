Гладков: боевики ВСУ атаковали четыре района Белгородской области

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Украинские боевики атаковали четыре района Белгородской области при помощи дронов. Об этом заявил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Головчине Грайворонского округа от удара FPV-дрона огнем уничтожены два припаркованных легковых автомобиля, еще одно транспортное средство повреждено», — сказано в сообщении.Гладков добавил, что повреждения получила линия электропередачи. Кроме того, украинский дрон атаковал частный дом в Валуйском округе, посечены забор, фасад и «Газель», которая стояла рядом. Часть жителей села Грузское пока остается без света, а в Краснояружском районе поврежден корпус сельхозпредприятия.
Украина регулярно атакует российские территории, выбирая в качестве целей гражданские объекты.
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Никита Кротов