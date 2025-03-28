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В ООН оценили легитимность Зеленского и властей Украины

В ООН считают действующую власть на Украине легитимной
Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает действующую украинскую власть «легитимной» и призвал уважать ее, оценивая идею о временном внешнем управлении в республике.
«На Украине есть легитимное правительство, очевидно, что его нужно уважать», — прокомментировал генсек ООН.
Президент России Владимир Путин накануне говорил, что временное управление на Украине дало бы провести президентские выборы в стране и передать власть дееспособному правительству.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. После глава киевского режима прикрылся военным положением и отказался проводить выборы в стране. Президент США называл украинского политика «диктатором без выборов».

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Зеленский: Киев не признает долги за военную поддержку от США
28 марта 2025, 20:30

Фото: istockphoto/Vadven

Украинская сторона не собирается признавать долги перед США, заявил республиканским СМИ Владимир Зеленский. Глава киевского режима мотивировал отказ тем, что «это не кредит».
«Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», — сказал Зеленский.
Подписание сделки по редкоземельным металлам Украины должно было состояться в конце февраля, однако сорвалось из-за возникшей ссоры между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Украинскому политику указали на неуважение к американским властям, а затем попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский принес Трампу извинения, когда Вашингтон прекратил оружейные поставки в ВСУ.

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Фон дер Ляйен объяснила санкции «причинением боли» России
28 марта 2025, 19:40

Фото: iStock/AlexLMX

Санкции «причиняют боль» России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью французскому телеканалу LCI.
По ее словам, соответствующие ограничения сохранятся до урегулирования украинского конфликта. Фон дер Ляйен назвала лучшей гарантией безопасности «сильные и хорошо оснащенные» Вооруженные силы Украины.

Глава ЕК отметила результаты саммита «коалиции желающих», подчеркнув важность продолжения финансовой и военной помощи Киеву.

Саммит «коалиции желающих», где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там «миротворцев», состоялся в четверг, 27 марта, в Париже.

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«Шах и мат»: Медведев предрек судьбу Зеленского в случае его одобрения сделки с США
Медведев: Если Зеленский согласится на сделку с США, его повесят на майдане
28 марта 2025, 19:00

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Если Владимир Зеленский согласится на сделку по ресурсам, то его повесят на майдане с его командой. Об этом в соцсетях написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что в противном случае Вашингтон «обнулит» киевский режим.
«Американцы выкатили превосходный проект сделки по недрам киевскому фрику. Если киевский режим ее одобрит, наркомана и компанию повесят на Майдане как Муссолини (Бенито Муссолини, фашисткий диктатор — прим. ред.). Если он его отвергнет, Соединенные Штаты обнулят бандеровский режим. Шах и мат», — написал российский политик.

США хотят заключить с Украиной ресурсную сделку, чтобы отбить вложенные в Киев средства. По разным оценкам, украинские власти должны американской стороне примерно 350 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп говорил о том, что Европа сможет вернуть свои деньги, поскольку дает их в кредит. Хозяин Белого дома не раз критиковал бывшего президента страны Джо Байдена за принятые им решения по Украине.

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Пяти взрослым и ребенку, вернувшимся с Украины, требуется медицинская помощь
28 марта 2025, 19:00

Фото: iStock/Iulianna Est

Пяти взрослым и 11-летнему ребенку, которых вернули с Украины на родину, требуется медицинская помощь. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее сообщалось о возвращении в Россию 25 жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на территорию Украины во время вторжения.

«Среди возвращённых курян есть один несовершеннолетний ребёнок — мальчик 11-ти лет. Вместе с ним еще пяти нашим жителям требуется медицинская помощь», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что их экстренно доставят в больницы, где люди будут под присмотром врачей.

Также врио губернатора отметил, что среди возвращенных курян много пожилых людей. Самой старшей женщине — 92 года.

По словам Хинштейна, всем возвращенным с Украины курянам будет оказана вся необходимая помощь.

Всего с территории Украины с ноября 2024 года было вывезено 104 жителя Курской области.

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С территории Украины в Россию вернули 25 курян
28 марта 2025, 18:50

Фото: iStock/N-sky

Ещё 25 жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на территорию Украины, возвращены на родину. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Жители, которые долгое время находились на чужой земле, наконец-то смогут обнять своих родных и близких! В эти минуты на территорию России их сопровождает Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Николаевна Москалькова», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на границе людей встретили экипажи скорой помощи и автобусы. Всех возвращенных россиян осмотрят врачи и психологи. Каждый будет обеспечен горячим питанием и связью с родственниками.

По словам Хинштейна, среди освобожденных курян есть один несовершеннолетний ребенок, а пять человек нуждаются в медицинской помощи.

По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, на Украине оставалось 72 человека. Сегодня удалось освободить 25 из них. Остальных украинская сторона не выдает под предлогом отсутствия у них документов для пересечения границы.

Всего с территории Украины с ноября 2024 года была вывезено 104 жителя Курской области.

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