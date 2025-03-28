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Генсек ООН Антониу Гутерреш считает действующую украинскую власть «легитимной» и призвал уважать ее, оценивая идею о временном внешнем управлении в республике.
«На Украине есть легитимное правительство, очевидно, что его нужно уважать», — прокомментировал генсек ООН.Президент России Владимир Путин накануне говорил, что временное управление на Украине дало бы провести президентские выборы в стране и передать власть дееспособному правительству.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. После глава киевского режима прикрылся военным положением и отказался проводить выборы в стране. Президент США называл украинского политика «диктатором без выборов».
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Никита Кротов