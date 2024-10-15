Гладков: БПЛА ВСУ атаковал автобус под Белгородом, пострадало несколько человек

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Восемь человек из пассажирского автобуса пострадали в результате атаки украинского дрона под Белгородом. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе, на повороте в поселок Октябрьский, движущийся рейсовый автобус подвергся атаке вражеского беспилотника», — написал губернатор.Уточняется, что среди пострадавших есть дети. У 17-летнего подростка минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. Девушка-подросток 16-ти лет получила слепое осколочное ранение голени. У 10-летнего мальчика баротравма, а также закрытая черепно-мозговая. Восьмилетний мальчик получил ранение голени и минно-взрывную травму.
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