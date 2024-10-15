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Обязательная эвакуация объявлена в Купянске под Харьковом, заявил в эфире всеукраинского телемарафона руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
«Сегодня нами было принято решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения общин купянского направления. Это сам город Купянск и еще три общины, которые находятся близ линии фронта», — пояснил чиновник.
Он добавил, что решение вызвано «ухудшающейся военной ситуацией». Эвакуировать предстоит свыше семи тысяч человек. Их вывезут в Харьков и другие области, резюмировал Синегубов.
Ранее сообщалось, чего хотят США от Украины, как это связано с мобилизацией и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
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Никита Кротов