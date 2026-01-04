Гладков: БПЛА ВСУ ударил по машине в Белгородской области, один человек погиб

04 января 2026, 11:50

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В поселке Октябрьском Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль. Один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.