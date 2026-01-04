Гладков: БПЛА ВСУ ударил по машине в Белгородской области, один человек погиб
В поселке Октябрьском Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль. Один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в машине находилась семья. Мужчину, который был за рулем, спасти не удалось.
Женщина и четырехлетний ребенок получили множественные осколочные ранения. Их в тяжелом состоянии доставили в Октябрьскую районную больницу, где оказали необходимую помощь. Далее пострадавших планируют перевести для лечения в медучреждения Белгорода.
После детонации автомобиль загорелся, пожар оперативно потушили. Повреждения также получил гараж. Гладков выразил соболезнования родным погибшего.
Читайте также: