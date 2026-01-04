Мирную жительницу госпитализировали в результате удара ВСУ по Белгородчине

04 января 2026, 06:53

Гладков: женщина пострадала из-за налёта беспилотников ВСУ на Белгородчину

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Массовый налёт беспилотников ВСУ зафиксировали в городе Губкин Белгородской области. Последствия удара в своём Телеграм-канале показал глава региона Вячеслав Гладков.





В результате атаки пострадала мирная жительница. Её с баротравмой и осколочными ранениями спины, рук и ног госпитализировали в Губкинскую ЦРБ для оказания необходимой медицинской помощи.

Фото: Telegram @vvgladkov Кроме того, повреждения получило здание коммерческого объекта. В восьми квартирах выбило окна, а осколки упали на припаркованный автомобиль.



«Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.