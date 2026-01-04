Мирную жительницу госпитализировали в результате удара ВСУ по Белгородчине
Гладков: женщина пострадала из-за налёта беспилотников ВСУ на Белгородчину
Массовый налёт беспилотников ВСУ зафиксировали в городе Губкин Белгородской области. Последствия удара в своём Телеграм-канале показал глава региона Вячеслав Гладков.
В результате атаки пострадала мирная жительница. Её с баротравмой и осколочными ранениями спины, рук и ног госпитализировали в Губкинскую ЦРБ для оказания необходимой медицинской помощи.
Кроме того, повреждения получило здание коммерческого объекта. В восьми квартирах выбило окна, а осколки упали на припаркованный автомобиль.
«Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.Ранее ВСУ предприняли очередную атаку с помощью беспилотников на Москву.