Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала закрытие посольства США в Киеве в ожидании массированной атаки ВС РФ в ответ на разрешение использования американских ракет ATACMS. В беседе с «Комсомольской правдой» она заявила, что это доказывает, что Украина и украинцы для Запада — это инструмент, который не представляет ценности после того, как сломался.