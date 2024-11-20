Гладков: девушка-подросток пострадала при атаке дрона ВСУ под Белгородом

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Девушка-подросток в возрасте 15 лет пострадала при атаке трех дронов со стороны Украины, ударивших по населенному пункту Стригуны под Белгородом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Чиновник отметил, что родители доставили ребенка в больницу. У пострадавшей, со слов губернатора, закрытая черепно-мозговая травма, а также баротравма и ушиб коленного сустава.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Противник регулярно обстреливает приграничные российские территории. Боевики ВСУ выбирают в качестве целей мирное население. По оценкам экспертов, таким образом Киев компенсирует свои потери на поле боя.
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Никита Кротов