В МИД обратили внимание на заявление о «тысячелетии» конфликта РФ и Украины

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на заявление министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга. Ролик опубликован в ее Telegram-канале.
По словам Шалленберга, украинский конфликт якобы длится тысячу лет.
До этого Шалленберг назвал условие завершения противостояния на Украине. Министр утверждает, что для этого необходима поддержка новой администрации президента Соединенных Штатов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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«Ложью больше, ложью меньше — все привыкли», — отреагировала Захарова на данную оговорку.
До этого Шалленберг назвал условие завершения противостояния на Украине. Министр утверждает, что для этого необходима поддержка новой администрации президента Соединенных Штатов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова