Такер Карлсон (Фото:kremlin.ru)
Украинская власть хочет внушить людям, что действующий президент США Джо Байден принимал решение разрешить Киеву бить ракетами ATACMS по РФ вместе с республиканцем Дональдом Трампом.
Об этом написала в соцсетях журналистка Диана Панченко. Она поблагодарила своего американского коллегу Такера Карлсона, заявившего, что этот шаг Вашингтона грозит гибелью самим американцам и обвинил в этом текущего хозяина Белого дома.
Дональд Трамп приступит к своим обязанностям 20 января после инаугурации. Одним из его предвыборных обещаний было остановить украинский конфликт.
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«Такер, спасибо тебе за благоразумие! На Украине власти убеждают людей, что Байден принял решение вместе с Трампом. Говорят, что Трамп тоже хочет эскалации! Неужели нам лгут?» — гласит пост Панченко.
Дональд Трамп приступит к своим обязанностям 20 января после инаугурации. Одним из его предвыборных обещаний было остановить украинский конфликт.
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Никита Кротов