В США заявили, что Россия имеет право бить по НАТО

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Россия имеет право бить по НАТО, поскольку альянс стал участником конфликта на Украине после того, как американский президент Джо Байден разрешил бить вооружениями США по российским территориям. Такое мнение журналистам ТАСС озвучил отставной полковник США Лоуренс Уилкерсон.
«Для запуска этих ракет требуются данные спутников США и НАТО и/или их личный состав. Следовательно, НАТО вступила в войну. Таким образом, у России теперь есть все права атаковать цели НАТО. Это в рамках международного права», — прокомментировал офицер.В Минобороны РФ заявляли, что ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS. При этом в МИД России отметили, что читали в западных СМИ о разрешении Штатов Киеву бить дальнобойными вооружениями, однако официального подтверждения тому нет.
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