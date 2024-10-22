«Показать зубы России»: во Франции осудили идею отправки военных на Украину

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Идею экс-премьера Франции Мануэля Вальса об отправке военных на Украину осудил глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети. Депутат призвал остановить «это безумие».
«Вальс совсем с ума сошел! Он очень хочет отправить французских солдат воевать на Украину и «показать зубы России»! Что будет дальше? Нас втянут в следующую мировую войну? Остановите это безумие!» — сказано в публикации.До этого экс-премьер говорил, что необходимо показать силу президенту России Владимиру Путину и подчеркнул, что для этого может потребоваться отправка солдат в зону боевых действий.
Недружественные к РФ страны стали всячески помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.
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Никита Кротов