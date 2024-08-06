Гладков: дрон ВСУ ударил по машине под Белгородом, один человек погиб

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Дрон ВСУ ударил по движущейся машине под Белгородом, погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. К огромному горю, погиб один мирный житель», — написал глава региона в своем тг-канале.Гладков добавил, что мужчина скончался от полученных ран еще до того, как успели приехать медики. Он также выразил соболезнования семье погибшего.
Ранее белгородский губернатор сообщил, что ВСУ атаковали село Ясные Зори. По его словам, в результате прямого попадания снаряда сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом. Боевики сбросили с БПЛА взрывные устройства, из-за этого загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и еще два легковых автомобиля.
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