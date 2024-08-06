Боевики ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области

Фото: istock/Олег Копьёв
Военные ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате прямого попадания снаряда сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом. Боевики ВСУ с БПЛА сбросили взрывные устройства, из-за этого загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и ещё два легковых автомобиля.
Очаги возгорания были оперативно потушены силами ДПД. Губернатор сообщил, что в 3 квартирах одного многоквартирного дома были выбиты окна, а также осколками повреждены частный дом и 8 легковых автомобилей. Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ впервые применили дорогостоящие дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства при обстреле Луганска. Обломки ракет повредили жилые дома в частном секторе и вызвали возгорания сухой травы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Очаги возгорания были оперативно потушены силами ДПД. Губернатор сообщил, что в 3 квартирах одного многоквартирного дома были выбиты окна, а также осколками повреждены частный дом и 8 легковых автомобилей. Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ впервые применили дорогостоящие дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства при обстреле Луганска. Обломки ракет повредили жилые дома в частном секторе и вызвали возгорания сухой травы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова