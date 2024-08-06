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Обломки сбитых дронов ВСУ нашли на улицах российского города

Мэр Курска Куцак: на нескольких улицах города упали обломки беспилотников ВСУ
06 августа 2024, 09:36
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Мэр Курска Игорь Куцак заявил, что обломки беспилотников ВСУ упали на нескольких улицах города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, значительных повреждений зданий и сооружений нет, ведётся обследование мест происшествия. Поврежден один автомобиль. На территории поликлиники на улице Дзержинского обнаружены небольшие посторонние предметы, угрозы для пациентов нет.

Заявки жителей на предмет повреждения жилого и нежилого имущества обрабатываются. Вся необходимая помощь в восстановление будет оказана.



«Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — отметил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что военные ВСУ атаковали Ясные Зори. По его словам, в результате прямого попадания снаряда сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

До этого в ВСУ сделали важное заявление о Крыме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский назвал целью Киева создание основы для окончания конфликта в 2024 году
06 августа 2024, 09:44

Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта на Украине уже в 2024 году. Глава киевского режима заявил об этом в своем вечернем обращении.
«Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году», — объявил Зеленский.
Ранее он заявлял, что главная потребность Украины — прекратить конфликт. По его словам, кризис должен завершиться на справедливых условиях и как можно скорее.

До этого Зеленский говорил, что Киев готов отказаться от своей цели – возвращения к границам 1991 года военным путем и также признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине.

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#зеленский
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ВСУ бегут из окружения на востоке Нью-Йорка и несут большие потери
06 августа 2024, 08:46

Фото: istock/Anna_Anikina

Украинские войска пытаются сбежать из окружения, в которое они попали на востоке села Нью-Йорк на горловском направлении. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет ТАСС. При попытке бегства ВСУ несут большие потери.
«На востоке Нью-Йорка противник в окружении, пытается в панике выводить оттуда свои войска. Попадают под шквальный огонь и гибнут. В больших количествах», — приводят в агентстве слова собеседника.
Ранее сообщалось, что подразделения трех украинских бригад оказались в российском окружении в селе Желанное на покровском направлении.
«Накануне выходных Киев в надежде удержать оборону в Желанном перебросил туда подразделения трех бригад. В итоге все они сейчас сидят в окружении», — сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
По его словам, украинские военные используют большое число беспилотников, чтобы исправить положение. Однако эти попытки остаются безуспешными из-за работы российских РЭБ.

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#военные
#дрон
#всу
#киев
#рф
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Боевики ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области
06 августа 2024, 08:21

Фото: istock/Олег Копьёв

Военные ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате прямого попадания снаряда сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом. Боевики ВСУ с БПЛА сбросили взрывные устройства, из-за этого загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и ещё два легковых автомобиля.

Очаги возгорания были оперативно потушены силами ДПД. Губернатор сообщил, что в 3 квартирах одного многоквартирного дома были выбиты окна, а также осколками повреждены частный дом и 8 легковых автомобилей. Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ впервые применили дорогостоящие дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства при обстреле Луганска. Обломки ракет повредили жилые дома в частном секторе и вызвали возгорания сухой травы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#губернатор
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#гараж
#бпла
#сво
#всу
#ракеты
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Боевики ВСУ впервые обстреляли Луганск американскими ракетами ATACMS
ВСУ впервые применили кассетные боеприпасы ATACMS при обстреле Луганска
06 августа 2024, 08:13

Фото: istock/aapsky

Боевики ВСУ впервые применили дорогостоящие дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства при обстреле Луганска. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Предположительно, было выпущено восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.

По данным источника агентства, во время воскресного обстрела использовались американские кассетные ракеты ATACMS увеличенного радиуса поражения — до 300 километров.

«Несмотря на высокую стоимость таких ракет, Киев использует их для ударов по гражданской инфраструктуре республики», — отметил собеседник.

Сообщается, что они были сбиты на подлете к городу российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Обломки ракет повредили жилые дома в частном секторе и вызвали возгорания сухой травы. Сейчас специалисты изучают навигационные платы и уцелевшие части ракет, чтобы улучшить систему перехвата.

Ранее представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев сказал, что западные страны дали разрешение Украине бить американскими ракетами не дальше Белгорода.

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#специалисты
#лнр
#всу
#ракеты
#киев
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Российский дрон довел украинского пленного до позиций без единого выстрела
Российские войска использовали БПЛА для захвата в плен бойца ВСУ под Вербовым
06 августа 2024, 06:46

Фото: Минобороны РФ

Операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии обнаружили в блиндаже солдата ВСУ, который после сброса боеприпаса в его укрытие получил легкую контузию и, будучи обескураженным, решил сдаться.
6 августа 2024 года Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой показан процесс захвата украинского военнослужащего под населённым пунктом Вербовое.

С помощью дрона, оснащенного боеприпасами ВОГ-25, российские войска контролировали перемещение пленного, направляя его к своим позициям. Оператор квадрокоптера убедился, что солдат вышел из блиндажа с поднятыми руками и направился к передовым позициям российских десантников, где его приняли и зафиксировали.

В течение последней недели, с 27 июля по 2 августа, российские военные сообщили о сдаче в плен более 50 солдат ВСУ. Ранее МО РФ опубликовало свидетельства пленного военнослужащего Ивана Кица, который рассказал о нехватке обучения и ресурсов у мобилизованных украинских солдат, а также о том, что их бросают на линии фронта без надлежащего обеспечения.

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Появились кадры мощного удара ракеты по цели в Броварах
Момент мощного удара ракеты в Киевской области попал на видео
06 августа 2024, 02:56

В сети появилось видео мощного удара ракеты по оборонному предприятию на Украине. Об этом сообщает Lenta.ru. В Броварах Киевской области разрушен военный объект.
5 августа в сети появилось видео предполагаемого удара баллистической ракеты по Броварам Киевской области. Ролик, опубликованный Telegram-каналом «Военный осведомитель» («ВО»), демонстрирует момент разрушительного прилета ракеты и следующий за этим взрыв, вызванный российской ракетой «Искандер-М» или корейской KN-23.

Вечером 5 августа украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Киеве, подтверждая атаки на ключевые военные объекты. По данным издания Shot, целью удара стало оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал».

Напомним, что ранее, в ночь на 1 августа, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по железнодорожным складам ВСУ в Белой Церкви и Броварах Киевской области.

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Белоусов объявил о награждении более 2500 военнослужащих
06 августа 2024, 01:26

Фото: Минобороны РФ

Российская армия освободила еще один населенный пункт на Украине, сообщают «Ведомости». В связи с этим министр обороны России Андрей Белоусов поздравил солдат и пообещал их наградить.
Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграмму военнослужащим, поздравив их со взятием под контроль села Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В поздравлении Белоусов отметил мужество и героизм командования и личного состава 6-го гвардейского танкового Львовского полка, который успешно выполняет боевые задачи на сложных и ответственных направлениях. Более 2500 военнослужащих полка удостоены государственных наград за проявленные подвиги в ходе специальной военной операции.

«С первых дней специальной военной операции полк демонстрирует высокую эффективность и решимость в выполнении задач», – говорится в телеграмме главы оборонного ведомства.

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#министр
#минобороны
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В Киеве гремят мощнейшие взрывы: что известно к этому часу
В столице Украины произошла серия взрывов
06 августа 2024, 00:29

Фото: istock/Zeferli

В Киеве произошли взрывы. Очевидцы сообщают о мощных ударах по всему городу, передает RT.
В Киеве произошла серия мощных взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и РИА Новости. По информации, приведенной в сообщении, «мощнейший звук взрыва слышен во всем Киеве».

Согласно данным, в украинской столице прогремело несколько последовательных взрывов. Также поступили сообщения о взрывах в Конотопе Сумской области и в районе Полтавы. Сирены воздушной тревоги действуют в 12 областях Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области, где находились 80 боевиков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад опасается уничтожать ракеты ВС РФ из-за возможной реакции Москвы. Он подчеркнул, что для таких действий нужна коалиция стран, поскольку одной стране это слишком большая ответственность, и уточнил, что Киев будет обсуждать с соседними странами возможность сбивания российских ракет в небе над Украиной.

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#минобороны рф
#вс рф
#ракеты
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МО РФ подготовит акт о возможности проезда супругов с военными на реабилитацию
Белоусов поручил подготовить акт по проживанию жён с военными на реабилитации
05 августа 2024, 22:42

Фото: iStock/Anastasia Shostko

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт по проезду и проживанию супругов с военнослужащими по контракту во время их реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что речь идёт о допуске к совестному проживанию супруга или супруги с военным, служащим по контракту, на время прохождения им медицинской реабилитации.

Ранее в этот день в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что в центрах реабилитации для участников СВО бойцы попросили о возможности нахождения их жён вместе с ними для оказания психологической помощи.

В ответ на эту просьбу Путин назвал жён участников СВО лучшими психологами.

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