Обломки сбитых дронов ВСУ нашли на улицах российского города

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Мэр Курска Игорь Куцак заявил, что обломки беспилотников ВСУ упали на нескольких улицах города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, значительных повреждений зданий и сооружений нет, ведётся обследование мест происшествия. Поврежден один автомобиль. На территории поликлиники на улице Дзержинского обнаружены небольшие посторонние предметы, угрозы для пациентов нет.
Заявки жителей на предмет повреждения жилого и нежилого имущества обрабатываются. Вся необходимая помощь в восстановление будет оказана.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что военные ВСУ атаковали Ясные Зори. По его словам, в результате прямого попадания снаряда сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
До этого в ВСУ сделали важное заявление о Крыме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Заявки жителей на предмет повреждения жилого и нежилого имущества обрабатываются. Вся необходимая помощь в восстановление будет оказана.
«Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — отметил он.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что военные ВСУ атаковали Ясные Зори. По его словам, в результате прямого попадания снаряда сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
До этого в ВСУ сделали важное заявление о Крыме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова