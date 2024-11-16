Гладков: дроны ВСУ ударили по предприятию и дому в Шебекино под Белгородом

Фото: istockphoto/dk_photos
Дроны боевиков ВСУ нанесли удар по четырехквартирному дому и предприятию в белгородском Шебекино, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
«В городе Шебекино БПЛА сдетонировал недалеко от четырёхквартирного дома — выбиты окна в одной из квартир. Также 4 FPV-дрона нанесли удар по территории предприятия: повреждены три производственных здания, склад, оборудование и грузовой автомобиль», — сказано в публикации.
Гладков добавил, что в Борисовском районе в частном домовладении посекло машину и гараж.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Противник атакует приграничные территории РФ.
Читайте также:
Минобороны: российские военные освободили Макаровку и Ленинское в ДНР
«Охотники начали стрелять»: что произошло в Киевской области
Названа выделенная Киеву сумма с начала СВО
Никита Кротов