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Минобороны: российские военные освободили Макаровку и Ленинское в ДНР

Фото: istockphoto.com/ru/Derek Brumby

Фото: istockphoto.com/ru/Derek Brumby

ВС РФ освободили населенные пункты Макаровка и Ленинское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.


Согласно информации российского оборонного ведомства, успешные действия подразделения группировки войск «Центр» позволили освободить населенные пункты от противника. Также российские войска нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В США сообщили о наращивании производства не поддающихся РЭБ дронов для ВСУ
WSJ: поставщики БПЛА ВСУ наращивают производство дронов, не поддающихся РЭБ
16 ноября 2024, 10:58

Фото: istockphoto.com/ru/Oselote

Поставщики беспилотников для ВСУ расширяют производство моделей, не поддающихся системам радиоэлектронной борьбы, до промышленных масштабов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Согласно информации газеты, в начале 2025 года Украина получит десятки тысяч миниатюрных процессоров Auterion, которые используются для управления беспилотниками. Уточняется, что компания производит электронику, которая делает дроны более устойчивыми и менее зависимыми от бесперебойной электронной связи, в результате чего БПЛА практически нельзя перехватить.

Примечательно, что эта технология является недорогой в производстве.

Ранее в Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
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«Охотники начали стрелять»: что произошло в Киевской области
Журналист Боуз: ТЦК стреляют в людей, которые не хотят умирать самостоятельно
16 ноября 2024, 10:56

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Работники военкоматов на Украине стреляют в нежелающих умирать на фронте самостоятельно, пишет в соцсети журналист из Ирландии Чей Боуз.
«На Украине охотники за людьми диктатора Зеленского начали стрелять на поражение, если те решат не умирать за НАТО», — гласит пост.
Боуз добавил, что мужчине буквально повезло, что работник военкомата плохо бегает и не менее плохо стреляет.

Накануне сообщалось, что в Киевской области сотрудник военкомата стрелял по убегавшему от него человеку.

Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года и периодически ужесточается. Людям с двойным гражданством, включая украинское, не рекомендуют посещать республику.

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#сво
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Названа выделенная Киеву сумма с начала СВО
Пентагон: конгресс дал Украине 182,99 миллиарда долларов с начала СВО
16 ноября 2024, 10:41

Фото: istockphoto/icholakov

С момента начала спецоперации на Украине конгресс США выделил Киеву свыше 182 миллиардов долларов, сообщили в Пентагоне.
«С начала полномасштабного вторжения России на Украину в феврале 2022 года конгресс США выделил или иным образом обеспечил по крайней мере 182,99 миллиарда долларов на операцию «Атлантическая решимость» и более широкую поддержку Украины», — сказано в докладе.
Практически 131,36 миллиарда ушло на военные нужды, которые, как отметил аудитор, только росли. Из указанных средств более 45 миллиардов выделили Пентагону, чтобы заменить поставленное Украине оборудование.

Страны Запада и ЕС поддерживают Украину с начала боевых действий в Донбассе. Западные СМИ назвали миротворческую миссию России «вторжением».

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В Великобритании назвали ошибкой создание фонда помощи украинцам
Глава Тринити-колледжа Дэвис: создание фонда помощи украинцам было ошибкой
16 ноября 2024, 10:13

Фото: istockphoto.com/ru/nevenmn

Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета профессор Салли Дэвис заявила, что «сожалеет» об учреждении фонда помощи в размере 250 тысяч фунтов стерлингов для Украины. В этом она якобы призналась на встрече с пропалестинскими студентами, передает The Times.
Уточняется, что данное признание прозвучало на фоне критики учащихся о «двойных стандартах», вызванной тем, что колледж оказал поддержку украинцам, а палестинцам — нет. Дэвис назвала ошибкой создание фонда помощи Киеву, так как это «создало прецедент» того, как высшие учебные заведения будут реагировать на иные конфликты.

Накануне Киев подписал соглашение со Всемирным банком о выделении порядка 600 млн долларов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Высоковольтная линия «Днепровская» на ЗАЭС отключена автоматикой
16 ноября 2024, 10:11

Фото: istockphoto/Wlad74

Автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения «Днепровскую» 750 кВ на Запорожской АЭС, проинформировала пресс-служба станции.
«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — пояснили в пресс-службе.

На ЗАЭС также добавили, что сейчас все блоки находятся в «холодном останове» и не работают, а радиация не выше своей природной нормы.

ЗАЭС перешла под российский контроль в начале марта 2022 года вместе с городом Энергодар.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации республики.

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ВСУ потеряли элитный спецназ в Херсонской области
Сальдо: при попытке высадиться в Херсонской области ВСУ потеряли элитный спецназ
16 ноября 2024, 08:44

Фото: istockphoto.com/ru/Olena_Z

Попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области стоили им потери элитного спецназа. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости.
По словам главы области, каких-либо масштабных попыток форсировать реку Днепр и высадиться в регионе в последнее время не было. Сальдо отметил, что потеря элитного подразделения могла остановить противника.

Губернатор заключил, что военные ВС РФ всегда наготове и в случае необходимости дадут достойный отпор при любых попытках вторжения ВСУ.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Над регионами РФ за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА
16 ноября 2024, 08:10

Фото: istockphoto.com/ru/aapsky

Средства ПВО за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, 20 дронов ликвидировали над территорией Курской области, 11 — над территорией Брянской области и по 1 беспилотному летательному аппарату сбили над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей. Иных подробностей в Минобороны РФ не привели.

Ранее сообщалось, что в Калужской области взорвался дрон ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Зеленский рассказал, кто способен быстро урегулировать украинский конфликт
«Страна.ua»: Зеленский верит, что при правлении Трампа конфликт скоро закончится
16 ноября 2024, 07:44

Владимир Зеленский

При избранном президенте США Дональде Трампе конфликт на Украине завершится быстрее. Об этом заявил Владимир Зеленский, его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».
По мнению Зеленского, для администрации Трампа это тоже крайне важно. Однако он добавил, что точные сроки завершения конфликта отсутствуют.

Администрация республиканского политика услышала позицию Киева и не высказала замечаний, заключил предводитель киевского режима.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
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В Калужской области взорвался украинский беспилотник
Украинский БПЛА взорвался в Людиново Калужской области, повреждены дома и машины
16 ноября 2024, 07:30

Фото: istockphoto.com/ru/RamonCast

БПЛА Вооруженных сил Украины взорвался на окраине города Людиново Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, повреждения получили несколько домов и автомобилей. Шапша отметил, что в результате произошедшего жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет. Уточняется, что на месте работают сотрудники оперативной группы.

Глава области добавил, что уже поручил руководителю администрации района организовать оперативный штаб для оценки повреждений и оказания помощи пострадавшим в случае необходимости.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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