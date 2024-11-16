Минобороны: российские военные освободили Макаровку и Ленинское в ДНР

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ВС РФ освободили населенные пункты Макаровка и Ленинское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации российского оборонного ведомства, успешные действия подразделения группировки войск «Центр» позволили освободить населенные пункты от противника. Также российские войска нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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