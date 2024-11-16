Минобороны: российские военные освободили Макаровку и Ленинское в ДНР

Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета профессор Салли Дэвис заявила, что «сожалеет» об учреждении фонда помощи в размере 250 тысяч фунтов стерлингов для Украины. В этом она якобы призналась на встрече с пропалестинскими студентами, передает The Times.