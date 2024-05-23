В Минобороны раскрыли подробности ночного обстрела Белгорода

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Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили ракетные снаряды РСЗО «Вампир» и «Ольха», а также три дрона, находившихся в воздухе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что количество сбитых снарядов составило тридцать пять. В военном ведомстве назвали действия противника террористической атакой по объектам на российской территории.
Ранее сообщалось, что армия России освободила Клещеевку под Артёмовском в ДНР от украинских военных.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что армия России освободила Клещеевку под Артёмовском в ДНР от украинских военных.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова