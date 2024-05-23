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В Минобороны раскрыли подробности ночного обстрела Белгорода

МО РФ: ПВО сбили за ночь 35 снарядов РСЗО Vampire и «Ольха» над Белгородом
23 мая 2024, 09:16
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили ракетные снаряды РСЗО «Вампир» и «Ольха», а также три дрона, находившихся в воздухе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что количество сбитых снарядов составило тридцать пять. В военном ведомстве назвали действия противника террористической атакой по объектам на российской территории.

Ранее сообщалось, что армия России освободила Клещеевку под Артёмовском в ДНР от украинских военных.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ погибла женщина
Гладков: Женщина погибла при обстреле села Красный Восток под Белгородом
23 мая 2024, 09:49

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Мирная жительница погибла в результате детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Уточняется, что трагедия произошла в селе Красный Восток. Российской системе противовоздушной обороны удалось сбить вражеский дрон, однако в результате его падения с последующей детонацией оказался разрушен второй этаж частного жилого дома.

Гладков рассказал, что под завалами обнаружили тело женщины. Губернатор выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной мирной жительницы села.

По его словам, обломками от беспилотного летательного аппарата повреждены частные дома, находящиеся поблизости.

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«Фронт разрезается на две части»: Полковник СБУ рассказал о катастрофе, угрожающей ВСУ
Полковник СБУ Стариков: разгром группы ВСУ в Часове Яре разрежет фронт надвое
23 мая 2024, 09:16

Фото: iStock/Diy1

Разгром группировки ВСУ российскими военными под городом Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области поделит фронт на две части. Об этом в своем блоге заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.
«Если взять Часов Яр, тогда начинается отрезание востока Харьковской области», — рассказал он.

По его мнению, такое развитие событий свидетельствует о том, что ВС РФ зайдут с тыла и организуют «большой котел».

«Если падет Славянско-Краматорская группировка, фронт разрезается на две части», — заключил Стариков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Боец батальона спецминирования «Феникс» рассказал об уничтожении опорников ВСУ. По его словам, они не только дистанционно минируют, но и каждый день выполняют задачи по уничтожению противника в блиндажах и укрепрайонах ВСУ на окраинах Часова Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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#вс рф
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Захарова в шутку побеспокоилась за состояние Бербок
Захарова: слова Бербок об Украине заставляют волноваться за состояние главы МИД
23 мая 2024, 07:53

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова МИД ФРГ Анналены Бербок об отказе президента РФ Владимира Путина участвовать в мирных переговорах на Украине заставляют волноваться за ее состояние. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью выразила сожаление тем, что президент России не готов к мирным переговорам.

Захарова написала, что начинает за неё волноваться, так как у нее не в порядке то ли с логикой, то ли с памятью. Она отметила, что Россия сразу согласилась на переговоры, когда ее об этом попросили украинские власти. Однако Борис Джонсон уговорил Зеленского прекратить их. Представитель МИД РФ напомнила, что в сентябре 2022 года украинский лидер подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с РФ.

Ранее Мария Захарова заявила, что попадающие под влияние Запада политики «сатанеют». Тем самым она прокомментировала предложение спикера парламента Армении Алена Симоняна обсудить вопрос неуплаты налогов церковью. А также требование фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде и бывшего президента Украины Петра Порошенко вынести на повестку рассмотрение вопроса о полном запрете Украиной православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

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#переговоры
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Боец батальона спецминирования «Феникс» рассказал об уничтожении опорников ВСУ
23 мая 2024, 07:12

Фото: istock / IherPhoto

Батальон спецминирования «Феникс» при помощи дронов уничтожает опорные пункты ВСУ в районе Часова Яра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя командира взвода с позывным «Ангел».
«Наша задача — минирование отходных путей и точек эвакуации ВСУ», — рассказал он.

По его словам, они не только дистанционно минируют, но и каждый день выполняют задачи по уничтожению противника в блиндажах и укрепрайонах ВСУ на окраинах Часова Яра.

Ранее сообщалось, что штурмовик 9-й бригады ВС РФ с позывным «Сорока» попал в плен, но смог убедить четверых бойцов ВСУ сдаться. Он рассказал, что они шли на штурм. Он получил ранение. Спрятаться решил в первый подвал, а там оказались украинцы. За ним заскочил «Золотой», по которому выстрелили, но он остался жив. По словам солдата, он потерял сознание, а очнулся без брони и оружия. Всего украинцев было семеро. Тройка пошла искать потерянную рацию, и свои же их убили, сказал военный. Четверых оставшихся украинцев солдату удалось убедить сдаться. Они рассказали ему, что не хотят воевать.

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#вс рф
#ранение
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Пленный пограничник объяснил прорыв российской армии в Харьковскую область
Пленный ВСУ: ротный опорный пункт под Харьковом существовал лишь на бумаге
23 мая 2024, 06:52

Фото: istock / Prostock-Studio

Украинский пограничник Александр Савченко, попавший в плен, заявил, что ротный опорный пункт около границы России и Харьковской области существовал только по документам, фактически службу нес один взвод. Об этом пишет РИА Новости.
«Наш ротный опорный пункт, на котором я нес службу, на самом деле физически не является ротными пунктом. Его больше можно отнести к взводному опорному пункту, хотя по бумагам он как ротный», — рассказал украинец.
Как утверждает пленный, по бумагам, на месте, где он служил, числилось и финансировалось 100 человек, а в реальности службу несли не более 50, что повлекло увеличение нарядов и уменьшение личного состава на постах.

Мужчина добавил, что его опорный пункт находился в районе населенного пункта Красное, находящийся на расстоянии около 3 км до границы, и был одним из первых рубежей встречающих наступление Вооруженных сил РФ.

Ранее стало известно, что французские военные обучают украинских неонацистов на территории страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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«Ловят как зверей и отправляют на убой»: Сальдо о действиях военкомов в Херсоне
Сальдо: Киев устроил в Херсоне террор, людей отлавливают как зверей
23 мая 2024, 03:13

Фото: РИА Новости

Власти Киева устроили в оккупированном ими городе Херсоне террор. Сотрудники военкоматов в рамках насильственной мобилизации ловят людей как зверей. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
«В городе происходит террор ТЦК», — заявил Сальдо изданию.
Как утверждает глава региона, ТЦК полностью расшифровывается на Украине как «территориальный центр комплектования и социальной поддержки», что выглядит как специальная насмешка над жителями, которых сейчас в Херсоне «тэцэкашники с западных и центральных областей ловят как зверей на улицах, на блокпостах, в квартирах и отправляют на убой».

Ранее стало известно, что французские военные обучают украинских неонацистов на территории страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#херсонская область
#украина
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Французские военные обучают украинских неонацистов на территории страны
Mediapart: украинские неонацисты проходят военное обучение во Франции
23 мая 2024, 02:58

Фото: istock / YakubovAlim

Во Франции тренируются украинские военные, которые придерживаются неонацистских взглядов. Об этом информирует французское издание Mediapart.
По имеющейся информации, в октябре 2023 года во Францию прибыла на обучение группа украинских военных, состоящая из неонацистов.

Mediapart для подтверждения опубликовало фотографию одного из украинцев, у которого на лице был вытатуирован символ СС. Помимо этого, на других снимках украинские военнослужащие позируют с желто-синим флагом со свастикой в центре.

Украинские нацисты тренировались в военном лагере Ла-Куртин, который находится в департаменте Крёз в центральной части Франции. Они относятся к 3-й штурмовой бригаде ВСУ, являющейся наследницей националистического подразделения «Азов»*.

Министерство обороны Франции не комментировало данные о неонацистах. В ведомстве заявили, что ВСУ отбирают военных, отправляющихся на подготовку на территорию республики.

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#всу
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
23 мая 2024, 00:29

Фото: istock / Photoboyko

На всей территории Украины звучит воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным карты, сначала в 0:25 тревогу объявили в Киеве, а затем сигнал практически сразу распространилась на все остальные регионы.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела в Лисичанске погибли два человека. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В результате украинского обстрела в Лисичанске погибли два человека
Пасечник: двое жителей погибли, четверо ранены при ударе ВСУ по Лисичанску
22 мая 2024, 23:18

Фото: istock / frantic00

В результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в Телеграм-канале.
По данным Пасечника, украинские войска выпустили по центру города 6 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, были повреждены два девятиэтажных здания.

«Циничный обстрел со стороны ВСУ жилых домов Лисичанска, по предварительной информации, унес жизни двоих мирных жителей. Еще четверо пострадавших доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Пасечник.
Он добавил, что сотрудники МЧС, невзирая на угрозы повторных обстрелов, продолжают разбирать завалы. На месте также работают сотрудники Следственного комитета. Глава региона сообщил, что поручил администрации Лисичанска оценить ущерб от ракетного обстрела. Пасечник пообещал, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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