Mash: ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области ракетами ATACMS

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Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу город Рыльск в Курской области. По предварительным данным, при атаке использовались ракеты ATACMS американского производства.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Сообщается, что зафиксирован прилёт не менее шести ракет. Осколки попали в здание автостанции, городскую школу № 1, педагогическое училище и Дом культуры. На данный момент известно о трёх пострадавших в результате обстрела. Рыльск находится в 30 километрах от Курской АЭС в Курчатове. Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ни один ракетный удар со стороны Украины вглубь территории России не останется без ответа, как и обещал Владимир Путин. Например, сегодня российские войска нанесли массированный удар по Киеву, в результате которого был поражён пункт управления Службы безопасности Украины.
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Александр Бойцов