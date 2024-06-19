Гладков: Двое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино

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Боевики ВСУ совершили очередную террористическую атаку, обстреляв город Шебекино в Белгородской области. В результате ранения получили два мирных жителя.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что пострадали мужчина и женщина. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением спины доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 города Белгорода. Женщина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в травматологический пункт, рассказал руководитель областной администрации.
Кроме того, украинские снаряды повредили 15 частных и один многоквартирный дом. В жилых помещениях выбиты окна, осколками боеприпасов посечены фасады, крыши и заборы. Также повреждены десять автомобилей и линия электропередачи. По словам Гладкова, специалисты экстренных служб уже работают над устранением последствий обстрела.
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Гладков: Трое мирных жителей пострадали из-за обстрела ВСУ города Шебекино
Александр Бойцов