ВСУ при атаке Шебекино в Белгородской области применили французскую авиабомбу

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Украинские боевики при атаке Шебекино в Белгородской области 14 июня применили французскую авиабомбу AASM НAMMER. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Данная модель авиабомбы представляет собой технологию «совмещения» крылатых ракет и авиабомб. Общая масса составляет около 340 кг, длина — почти три метра.
В настоящее время четверо пострадавших находятся в больнице. Им оказывается необходимая помощь.
Днем в пятницу, 14 июня, жилой дом в Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате удара обрушился подъезд жилого дома. Пять человек погибли, шесть пострадали.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В настоящее время четверо пострадавших находятся в больнице. Им оказывается необходимая помощь.
Днем в пятницу, 14 июня, жилой дом в Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате удара обрушился подъезд жилого дома. Пять человек погибли, шесть пострадали.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова