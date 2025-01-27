Гладков: Красногвардейский район атаковали дроны ВСУ

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В Красногвардейском районе Белгородской области случилась атака беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавших, по предварительным данным, нет, однако несколько частных домов и инфраструктура получили повреждения.
В селе Палатово детонация одного из дронов привела к выбитым стеклам в двух жилых домах. Также пострадали линии газо- и электроснабжения, аварийные службы уже работают над устранением повреждений.
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В селе Палатово детонация одного из дронов привела к выбитым стеклам в двух жилых домах. Также пострадали линии газо- и электроснабжения, аварийные службы уже работают над устранением повреждений.
«Ещё один дрон сдетонировал в селе Весёлое — в двух жилых домах выбиты окна», — написал Гладков.Проверка территории продолжается, окончательная информация о последствиях будет известна позже.
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Мария Моисеева