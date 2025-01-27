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Российский дипломат Родион Мирошник заявил, что любые «мирные контингенты», которые появятся на территории Украины без согласия Москвы, будут считаться законной военной целью для Вооруженных сил РФ.
Такое утверждение посол по особым поручениям МИД РФ сделал в своем Telegram-канале, комментируя дискуссию в западных СМИ о возможности размещения миссии с мандатом ООН на Украине.
Идея о вводе «миротворцев» была озвучена главой Военного комитета ЕС Робертом Бригером в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag. Генерал предположил, что такая миссия могла бы быть использована для «поддержания перемирия», если оно будет достигнуто.
Однако российский дипломат назвал подобные предложения попыткой Запада сохранить киевский режим и избежать его поражения под видом гуманитарной инициативы.
Это, по его мнению, подчеркивает избирательность властей ФРГ. Их настоящая цель — отнюдь не установление справедливого мира.
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Идея о вводе «миротворцев» была озвучена главой Военного комитета ЕС Робертом Бригером в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag. Генерал предположил, что такая миссия могла бы быть использована для «поддержания перемирия», если оно будет достигнуто.
Однако российский дипломат назвал подобные предложения попыткой Запада сохранить киевский режим и избежать его поражения под видом гуманитарной инициативы.
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«Любой контингент, ступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, — военная цель с вполне понятными последствиями», — подчеркнул Мирошник.Он также отметил, что подобные разговоры о «мирных контингентах» в Германии не велись в период подготовки украинского контрнаступления или создания «танковой коалиции» для Украины.
Это, по его мнению, подчеркивает избирательность властей ФРГ. Их настоящая цель — отнюдь не установление справедливого мира.
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Мария Моисеева