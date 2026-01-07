Гладков: местный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль
В Грайворонском округе Белгородской области беспилотник украинских военных атаковал автомобиль на трассе. В результате инцидента пострадал один человек.
Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и плеча. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью в Грайворонскую центральную районную больницу.
В результате удара транспортное средство также получило повреждения. Ситуация на месте происшествия находится под контролем властей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
