Патриарх Кирилл: Россия представляет цивилизационную альтернативу Западу
В рождественском интервью на телеканале «Россия 1» патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал мнение о причинах напряженности между Россией и Западом.
Он заявил, что многие страны ополчились на РФ, так как она представляет привлекательную альтернативу в цивилизационном развитии. По словам патриарха, отсутствие противоречий в политике и государственном устройстве не объясняет агрессию. Он отметил, что наша страна предлагает ценности, которые Запад отверг. В частности, он подчеркнул важность христианской веры и ее роли в обществе.
Патриарх призвал задуматься о том, почему Россия вызывает такую реакцию. Всея Руси считает, что отказ от традиционных ценностей на Западе делает российскую позицию особенно актуальной.
