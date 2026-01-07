Кабмин Украины запретил отключать больницы от электроснабжения
Кабинет министров Украины запретил отключать больницы от электроснабжения в рамках графиков. Премьер-министр Юлия Свириденко напомнила, что это решение направлено на защиту учреждений здравоохранения. Об этом пишет РИА Новости.
В среду мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что некоторые больницы и весь электротранспорт города остались без света. Причиной стали изменения в подходах к определению статуса критически важных предприятий.
Свириденко подчеркнула, что местные власти обязаны обеспечить соблюдение решения правительства. Органы контроля проведут проверки на предмет возможных нарушений.
Напомним, что российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
