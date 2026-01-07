Кабмин Украины запретил отключать больницы от электроснабжения

07 января 2026, 13:52

Фото: iStock/TebNad

Кабинет министров Украины запретил отключать больницы от электроснабжения в рамках графиков. Премьер-министр Юлия Свириденко напомнила, что это решение направлено на защиту учреждений здравоохранения. Об этом пишет РИА Новости.