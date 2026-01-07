Мирошник: в 2025 году ВСУ часто использовали тактику выжженной земли
В 2025 году украинские силы начали активно использовать тактику «выжженной земли» в ходе боевых действий. Об этом пишет РИА Новости.
По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, атаки беспилотниками стали основным методом ведения войны. Он отметил, что около 70-75% пострадавших являются жертвами ударов с воздуха.
Политик подчеркнул, что украинские военные открыто заявляют местным жителям о намерении уничтожить все. Эта стратегия вызывает серьезные опасения и может повлиять на будущие переговоры по урегулированию конфликта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: