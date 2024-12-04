Гладков: Местный житель пострадал при обстреле ВСУ города Шебекино

Фото: istockphoto/frantic00
При очередном обстреле Белгородской области со стороны украинских военных пострадал мирный житель. На этот раз под удар попал город Шебекино.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение спины. Попутным транспортом пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи его медицинским транспортом перевезут в городскую больницу № 2 Белгорода.
Также, по словам руководителя областной администрации, во время обстрела повреждения получили около десятка частных домовладений и легковой автомобиль, припаркованный у одного из домов.
Читайте также:
Мужчина получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Житель российского города пострадал из-за обстрела ВСУ
Гладков: Мирный житель погиб в Шебекино после атаки украинского БПЛА
Александр Бойцов