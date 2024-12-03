Мужчина получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Фото: iStock/maxim4e4ek
Минувшей ночью ВСУ нанесли удар беспилотником по многоквартирному жилому дому в посёлке Политотдельский Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате детонации дрона по многоквартирному дому был ранен мирный житель. Ближе к обеду он обратился за медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавшего направили отправили в городскую больницу №2 города Белгорода. У него диагностировали баротравму. Сейчас мужчине оказывается вся необходимая помощь.
Гладков добавил, что в результате атаки вражеского дрона в многоквартирном доме поврежден фасад.
Кроме того, глава региона рассказал, что одно из предприятий в Шебекино многократно атаковано украинскими беспилотниками. Одно из производственных зданий загорелось. Других подробностей Гладков не привел.
Читайте также:
В Ростовской области сбит БПЛА ВСУ, обломки рухнули на территорию детского сада
Продвижение в Курской области, бои под Торецком, уничтожение ВСУ в Запорожье: последние новости СВО
Российские ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Брянской областью
Элина Позднякова