Гладков: Мирный житель погиб в Шебекино после атаки украинского БПЛА

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В городе Шебекино Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывчатый боеприпас. В результате взрыва погиб мирный житель.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале он уточнил, что мужчина получил тяжёлое ранение и скончался до приезда скорой помощи. Ещё один горожанин получил осколочное ранение плеча. Его на скорой помощи доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.
Губернатор также рассказал, что в результате обстрела украинскими военными в Шебекино выбиты стёкла в трёх многоквартирных домах. Осколками повреждены грузовой и легковой автомобили. Кроме того, повреждения получил фасад социального объекта. Также пробита кровля гаража близ одного из домов.
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Александр Бойцов