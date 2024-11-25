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Гладков: Мирный житель погиб в Шебекино после атаки украинского БПЛА

Фото: istockphoto/Naypong

Фото: istockphoto/Naypong

В городе Шебекино Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывчатый боеприпас. В результате взрыва погиб мирный житель.


Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале он уточнил, что мужчина получил тяжёлое ранение и скончался до приезда скорой помощи. Ещё один горожанин получил осколочное ранение плеча. Его на скорой помощи доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Губернатор также рассказал, что в результате обстрела украинскими военными в Шебекино выбиты стёкла в трёх многоквартирных домах. Осколками повреждены грузовой и легковой автомобили. Кроме того, повреждения получил фасад социального объекта. Также пробита кровля гаража близ одного из домов.

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#ранение
В Раде предложили мобилизовать военных пенсионеров
Депутат Рады Констанкевич предложила мобилизовать военных пенсионеров
25 ноября 2024, 15:56

Фото: iStock/olegda88

Ряды ВСУ должны пополнить вышедшие в запас и способные держать оружие в руках украинские военные Об этом заявила депутат Верховной рады Ирина Констанкевич в эфире телеканала «Новости.Live».
Она отметила, что в тылу в настоящее время находятся свыше 100 тысяч военных пенсионеров, которые могут держать оружие в руках и подходят по возрасту. Однако далеко не все их них участвуют в боевых действиях, а лишь получают пенсии от государства.

В настоящее время 40 тысяч бойцов из этой категории уже находятся на поле боя, а остальным также следует вступить в ряды ВСУ, подчеркнула Констанкевич.

Также депутат призвала мобилизовать работников госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полицейских, а также сотрудников других силовых ведомств.

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«Это все очень критично»: в Раде оценили перспективы поддержки Украины союзниками
Депутат Рады Рахманин: США устали от украинского конфликта
25 ноября 2024, 15:43

Фото: iStock/Silent_GOS

Страны Запада устали от украинского конфликта. Об этом заявил депутат Рады Сергей Рахманин.
«Есть риски, и эти риски известны: новая администрация США, усталость от войны, проблема с мобилизацией, проблема с ресурсами, перехват инициативы врагом. Это все очень сложно, это все очень критично», — сказал Рахманин в интервью YouTube-каналу «Желтые кеды».

По его словам, перебои с доставками вооружения из США на Украину станут «чувствительным ударом» как экономическим, так и психологическим.

Рахманин также предположил, что европейские партнеры Киева не увеличат помощь для ВСУ, если США откажутся поддерживать Украину в конфликте, тем более что сейчас она является проигрывающей стороной.

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В МИД РФ не исключили возможности размещения ракет в Азии
Рябков: Россия рассматривает возможность размещения ракет в Азии из-за США
25 ноября 2024, 15:24

Фото: iStock/vadimrysev

Россия рассматривает возможность размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если там появятся аналогичные американские системы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что российская сторона уже неоднократно озвучивала, что появление таких систем США в любом регионе мира будет предопределять дальнейшие шаги России, включая сферу организации военного и военно-технического ответа.

Рябков добавил, что у противников России и их сателлитов не должно появляться ложное чувство безопасности и самоуспокоенности. Настало время применения уговоров и аргументов, однако, как показывает практика, они не имеют должного эффекта, из-за чего требуются более серьёзные меры.

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«Валялись трупы везде»: ВСУ расстреливали мирное население Селидова
Боевики ВСУ в Селидово прострелили колени мирной жительнице и бросили умирать
25 ноября 2024, 15:21

Фото: iStock/Artem Zakharov

Украинские боевики в ходе зачистки Селидово расстреливали мирное население, а одной девушке прострелили колени и бросили умирать. Об этом рассказал житель города, передает РИА Новости.
«Российских военных здесь еще не было. Они (украинские боевики) начали расстреливать мирных жителей. Валялись трупы везде, по бульвару, женщины. Ходили по городу, кого встречали, в тех и стреляли», — рассказал Мирошнику местный житель.

По его словам, у боевиков ВСУ не было никаких опознавательных знаков на форме, кроме зеленой и синей изоленты на касках. Поэтому выяснить их принадлежность к подразделениям невозможно.

Мужчина рассказал, что одной девушке военные прострелили колени, «она лежала там и умирала». Родителей девушки тоже убили. Так, украинские боевики убили шестерых его знакомых.

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Кадыров назвал отряд «Ахмата» под командованием Хохла кошмаром для армии Украины
25 ноября 2024, 14:56

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Телеграм-канале назвал отряд «Ахмата» под руководством командира с позывным «Хохол» настоящим кошмаром для ВСУ.
«Хохол» — украинец по национальности. Он начал сомневаться в действиях киевского режима, когда увидел обстрел детского пляжа в Донецкой народной республике (пляж в Зугрэсе попал под обстрел летом 2014 года, во время происшествия погибли мирные жители). Данный инцидент стал для военнослужащего поворотным моментом и заставил задуматься о том, что происходит в его государстве.

В 2022 году после начала специальной военной операции «Хохол» захотел добровольно отправиться на фронт. В Российском университете спецназа боец прошел подготовку, получил нужные навыки и знания для того, чтобы выполнять поставленные задачи.

«Эти парни стали настоящим кошмаром для украинских националистов. За их плечами большое количество успешно выполненных задач на сложнейших участках фронта», — подчеркнул Рамзан Кадыров, рассказывая о спецназе «Ахмат».

История ​командира ​доказывает, что даже в тяжёлые времена есть возможность поступить правильно, обратил внимание глава Чечни.

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Сырский нашел способ, как привлечь украинцев на службу в ВСУ
Сырский поручил создать в каждой части ВСУ штатное подразделение рекрутинга
25 ноября 2024, 14:52

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский поручил командирам бригад создать в каждой части штатные подразделения по рекрутингу. Об этом сообщает Генштаб Украины.
«Соответствующим организационным приказом поставлена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых войсковых частях», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там считают, что подобная мера положительно повлияет на организацию процесса набора добровольцев в ряды украинской армии.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что в стране хотят отказаться от методов принудительной мобилизации. Однако, по данным западных СМИ, на Украине практически не осталось людей, которые готовы добровольно вступить в ряды ВСУ.

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Киев не найдёт важных деталей в обломках «Орешника», убеждён полковник Матвийчук
25 ноября 2024, 14:47

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украина не найдёт важные детали в обломках баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которой ВС РФ ударили по оборонному предприятию в Днепропетровске. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».
Он убеждён, что Киеву не удастся обнаружить такие составляющие новейшей ракеты, из которых получится извлечь важные сведения о технических характеристиках оружия.

Матвийчук отметил, что украинские специалисты нашли какие-то обломки, поскольку бесследно они не пропадут. Однако из них они смогут определить только завод-изготовитель, металл и химический состав. А схему ракеты и, самое главное, электронный чип они не узнают и не найдут, поскольку они уничтожены при взрыве.

При этом специалист подчеркнул, что найденные обломки убедят киевских властей в том, что у России есть ракета «Орешник», существование которой они ранее отвергали.

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#всу
#ракеты
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Боец ВСУ признался, что случайно сдался в плен
Боец ВСУ Приймачук признался, что случайно сдался в плен
25 ноября 2024, 14:42

Фото: iStock/Prostock-Studio

Военнослужащий ВСУ Александр Приймачук, сдавшийся в плен под Курском, признался, что не собирался этого делать. Об этом сообщает ТАСС.
Боец в ходе допроса рассказал, что проснулся ночью от взрыва блиндажа. После этого его сильно оглушило и он даже не помнит, как добрался до российских окопов.

Когда военный вышел к позициям ВС РФ, то российские бойцы сильно удивились его появлению, но дали ему воды и укрыли от дождя в окопе.

Приймачук также добавил, что в украинских войсках наблюдается значительный дефицит водителей и механиков-водителей.

Военный попал на фронт вместе с сотнями других бойцов, которых «в каком-то лесу продали в 17-ю танковую бригаду». Оттуда Приймакова с автоматом отправили в Курскую область для охраны позиций ВСУ.

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ВСУ вновь атаковали Россию американскими ракетами ATACMS
МО РФ: восемь баллистических ракет сбиты на территории РФ за минувшие сутки
25 ноября 2024, 14:29

Фото: iStock/zooz

Российские системы противовоздушной обороны сбили восемь баллистических ракет противника за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным Shot, одна из ракет ATACMS попала в пустой аэродром «Халино» в Курской области, остальные были сбиты. Ракеты выпустили из Конотопа Сумской области. Пострадавших нет.

Утром в министерстве сообщили, что минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника.

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#сша
#ракеты
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