Фото: сайт Кремля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после посещения Грайворонского городского округа заявил, что на территории округа нет украинских войск, и бой с Вооружёнными силами Украины (ВСУ) идёт за его пределами. Об этом сообщает РИА Новости.
«Проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — сообщил губернатор.
Власти вывезли жителей в безопасное место — их при желании отправят к родным или в пункты временного размещения. Утром пройдет оценка ущерба и начнется восстановление.
Порядка 50 украинских диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область со стороны Харьковской области. После огневого воздействия со стороны наших вооруженных сил и пограничной службы, враг был вынужден откатиться на исходные позиции. Затем по ДРГ был нанесен удар средствами дальнего поражения. Предполагается, что действовали члены РДК* и Сибирского батальона, которые работают при поддержке ГУР Украины. При этом военкоры отметили, что параллельно украинская ДРГ попыталась прорваться и в Курскую область.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
Артем Путинцев