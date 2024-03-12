Коц: подготовку атаки украинской ДРГ на Белгородскую область раскрыли заранее

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Подготовка атаки украинской ДРГ на Белгородскую область была выявлена заранее. Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Он пояснил, что утром 12 марта украинская ДРГ попыталась проникнуть в Белгородскую область при поддержке танков и дронов, которые были перехвачены средствами ПВО.
По словам военкора, украинская сторона хочет попытаться продемонстрировать хоть какие-то успехи на территории России перед выборами президента.
Он также отметил, что с начала атаки в сеть попали видео, где якобы украинские диверсанты имеют какое-то продвижение. Однако Коц подчеркнул, что данные материалы не являются достоверными, и, возможно, были сняты заранее.
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«Любопытно, что подготовка этой атаки была вскрыта группировкой прикрытия границы еще несколько дней назад. Последние два дня российские войска наносили точечные удары по скоплению техники и живой силы в приграничье», — написал Коц в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что с начала атаки в сеть попали видео, где якобы украинские диверсанты имеют какое-то продвижение. Однако Коц подчеркнул, что данные материалы не являются достоверными, и, возможно, были сняты заранее.
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Элина Позднякова