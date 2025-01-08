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Вооруженные силы Украины должны отступать из Курской области, пока для этого есть благоприятные погодные условия. Об этом заявил военный аналитик Александр Меркурис.
«Лучшее, что могут сделать украинцы, это начать организовывать отступление сейчас, когда погодные условия достаточно хорошие, когда земля твердая, а небо пасмурное», — рассказал Меркурис в своем видеоблоге.
По словам аналитика, Владимир Зеленский главком ВСУ Александр Сырский вряд ли пойдут на это. При этом сейчас украинская армия имеет возможность выйти из Курской области, так как имеются благоприятные погодные условия для отступления.
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Иван Мусатов