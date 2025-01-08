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Меркурис: ВСУ должны уходить из Курской области, пока позволяет погода

Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины должны отступать из Курской области, пока для этого есть благоприятные погодные условия. Об этом заявил военный аналитик Александр Меркурис.


«Лучшее, что могут сделать украинцы, это начать организовывать отступление сейчас, когда погодные условия достаточно хорошие, когда земля твердая, а небо пасмурное», — рассказал Меркурис в своем видеоблоге.

По словам аналитика, Владимир Зеленский главком ВСУ Александр Сырский вряд ли пойдут на это. При этом сейчас украинская армия имеет возможность выйти из Курской области, так как имеются благоприятные погодные условия для отступления.

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#армия
#владимир зеленский
#всу
#курская область
Пентагон: США ожидают продолжения поддержки Украины после ухода Байдена
08 января 2025, 00:37

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США ожидают продолжения поддержки Украины после ухода действующего президента страны Джо Байдена, так как сохранится контактная группа по помощи Киеву. Об этом заявили в Пентагоне.
«США ожидают, что после ухода Байдена контактная группа по поддержке Украины продолжит функционировать для обеспечение потребностей Киева» — цитирует обращение военного ведомства РИА Новости.

Также в сообщении указали, что 9 января контактная группа утвердит военные потребности ВСУ до конца 2027 года. В частности это коснется бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий, морской и воздушной безопасностей.

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Администрация Байдена объявит о новом пакете военной помощи для Украины 9 января
#сша
#военные
#всу
#пентагон
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Администрация Байдена объявит о новом пакете военной помощи для Украины 9 января
07 января 2025, 23:47

Фото: iStock/lucky-photographer

Администрация действующего президента США Джо Байдена готовит новый пакет помощи для Украины, о котором объявит 9 января. Об этом сообщает агентство Associated Press.
«Администрация Байдена планирует объявить о крупном, финальном пакете военной помощи для Украины в рамках визита министра обороны Ллойда Остина в Германию в четверг», — сообщили изданию высокопоставленные источники из Пентагона.

Отмечается, что Остин в ходе своего визита встретится с представителями порядка 50 стран, которые поддерживают киевский режим. Точная сумма пакета помощи неизвестна, однако источники уточнили, что она не охватит все четыре миллиарда долларов, которые конгресс США выделил для поддержки Украины. Около двух миллиардов будут оставлены уже для администрации избранного президента Штатов Дональда Трампа, которые при желании она может выделить Киеву.

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#украина
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Зеленский предложил приостановить международные договоры с Россией
Зеленский внес в Раду проект закона о приостановке международных договоров с РФ
07 января 2025, 22:58

Фото: istockphoto/Nastco

Владимир Зеленский предложил приостановить международные договоры с российской стороной. Глава киевского режима внес в Раду соответствующий законопроект, чья карточка опубликована на сайте украинского парламента.
«Проектом Закона Украины «О приостановлении действия некоторых международных договоров Украины» <…> предлагается остановить действие ряда международных договоров Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и Организации Объединенных Наций в отношениях с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а также двустороннего Договора между Украиной и Республикой Беларусь «О передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания», — гласит пояснительная записка.
В ней также сказано, что проект закона вносится в Раду по причине прекращения почтовой связи, а значит, Украина не может выполнять договоры с Россией и Беларусью на практике. К проекту прикреплены 26 международных документов, предусматривающих сотрудничество в сфере охраны правопорядка с приложениями к ним, а также двустороннее соглашение с Беларусью.

Перед этим на Украине рассказали, в чем заключается главная цель беседы Зеленского с журналистом США Лексом Фридманом.

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#конфликт
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#законопроект
#верховная рада
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Rheinmetall передаст ВСУ новые боевые машины Lynx
07 января 2025, 22:14

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Новые боевые машины Lynx получат ВСУ от немецкого концерна Rheinmetall, передает портал URA.RU. Уточняется, что о передаче техники Украине заявил глава концерна Армин Паппергер.
«Мы хотим передать первые БМП Lynx в этом году и как можно скорее начать производство этих систем на Украине», — процитировали его журналисты телеканала Hartpunkt.

Компания уже начала строительство предприятия на территории украинской республики, которое будет выпускать указанную технику.

Lynx рассчитана на легкобронированные цели и пехоту, имеет в арсенале пушки и пулеметы, а броня защитит от противотанкового вооружения, среднекалиберных боеприпасов, бомб, а также осколочной артиллерии. Размеры машины составляют 3,73 метра в высоту, 8,49 метра в длину, а в ширину — 3,8 метра. Вес 45 тонн. Lynx способна разогнаться до 80 километров в час. Вмещает трех членов экипажа и до девяти пехотинцев.

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«Я надеюсь»: Трамп дал новое обещание по завершению конфликта на Украине
Трамп хочет остановить СВО за полгода
07 января 2025, 21:52

Слева направо: Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп надеется прекратить конфликт на Украине за полгода. Об этом республиканец заявил в своей речи в Мар-а-Лаго.
«Я надеюсь, за шесть месяцев все удастся. Ну, возможно немного раньше», — сказал Трамп.
Он добавил, что кризис не должен был начаться, а также еще раз подчеркнул, что при его президентстве кровопролития бы не произошло. Трамп убежден, что обе стороны конфликта «теряют свою молодежь в этом противостоянии».

Перед этим Дональд Трамп заявил, что не считает уместным встречаться по Украине со своим коллегой из России Владимиром Путиным до инаугурации. Заокеанский политик считает, что сначала он должен официально вернуться в Белый дом.

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Раскрыта главная ошибка Запада при поставке F-16 на Украину
Военэксперт Матвийчук: F-16 на Украине мешают российские РЭБ, ПВО и авиация
07 января 2025, 21:40

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Главная ошибка Запада при поставке американских истребителей F-16 на Украину заключается в особенности их применения. Об этом рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru. По его словам, эти самолеты стали как дженерики для смертельно больного пациента, так как столкнулись с российскими системами РЭБ, ПВО и авиацией.
«Легкие истребители F-16 разрабатывались как системные истребители ПВО для работы в связке с наземными средствами ПВО и тяжелыми истребителями F-18, коих у Киева нет. То есть F-16 предоставлены сами себе, они столкнулись с массированным применением РЭБ, с эшелонированной ПВО России, разнесенной по зонам — от ближней к дальней — и по высотам», — пояснил эксперт.
Матвийчук также отметил, что F-16 не могут конкурировать с истребителями Су-34 и Су-35, которые превосходят их в скорости, вооружении и маневренности. При этом дальность обнаружения и поражения вражеских целей у российской авиации превосходит не только американскую, подчеркнул он, но и вовсе не имеет аналогов во всем мире.

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#вс рф
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#трамп
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«Очень не нравится»: Трамп высказался о переговорах с Путиным
Трамп не хочет встречаться с Путиным по Украине до инаугурации
07 января 2025, 21:34

Слева направо: Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не хочет встречаться с российским лидером Владимиром Путиным по Украине до своей инаугурации 20 января. Республиканец посчитал такие контакты до возвращения в Белый дом неуместными.
«Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (даты инаугурации — прим. ред.), что мне очень не нравится, потому что каждый день (на Украине — прим. ред.) погибают люди. Очень много молодых людей, солдат. Земля там очень ровная, и сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту», — сказал Трамп в рамках выступления в Мар-а-Лаго.
Он пока не назвал даже приблизительной даты встречи со своим российским коллегой.

Перед этим Трамп заявил, что понимает требования России о недопустимости вхождения Украины в блок НАТО.

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#мир
#россия
#сша
#украина
#дональд трамп
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#сво
#конфликт
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Обученная во Франции бригада ВСУ дезертировала, есть факты
Командир ВСУ Драпатый заявил про дезертирство в 155-й бригаде «Анны Киевской»
07 января 2025, 21:15

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Дезертирство в 155-й бригаде ВСУ «Анны Киевской», обученной во Франции, зафиксировано. Об этом заявил командующий украинских сухопутных войск Михаил Драпатый. Его цитирует «РБК-Украина».
«Ряд фактов (дезертирства — прим. ред.) имели место. Я со своей стороны негативно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления. Имеется в виду всеми командирами, командующими», — сказал Драпатый.

Офицер подчеркнул, что сейчас проводят работу по улучшению командования. В середине ноября Франция обучила 2,3 тысячи украинских боевиков из 155-й бригады ВСУ. В обучении принимали участие полторы тысячи французских военнослужащих.

Ранее военкор Александр Коц заявил о происходящем в Курской области.

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#украина
#всу
#франция
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#сво
#конфликт
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Трамп сделал неожиданное заявление об Украине, России и НАТО
Трамп заявил о понимании требования РФ о недопустимости членства Украины в НАТО
07 января 2025, 20:57

Слева направо: Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп понимает позицию России, которая против членства Украины в альянсе НАТО. Об этом республиканец заявил в рамках своего выступления в Мар-а-Лаго.
«Долгие годы, еще до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу», — сказал Трамп.
Он добавил, что украинский кризис — фиаско для действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. Трамп считает, что в результате решений демократов разрушаются города и погибают люди. Республиканцы придут к власти в понедельник, 20 января. Одним из предвыборных обещаний будущего заокеанского лидера стало завершение конфликта на Украине.

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