Раскрыта главная ошибка Запада при поставке F-16 на Украину

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Главная ошибка Запада при поставке американских истребителей F-16 на Украину заключается в особенности их применения. Об этом рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru. По его словам, эти самолеты стали как дженерики для смертельно больного пациента, так как столкнулись с российскими системами РЭБ, ПВО и авиацией.
«Легкие истребители F-16 разрабатывались как системные истребители ПВО для работы в связке с наземными средствами ПВО и тяжелыми истребителями F-18, коих у Киева нет. То есть F-16 предоставлены сами себе, они столкнулись с массированным применением РЭБ, с эшелонированной ПВО России, разнесенной по зонам — от ближней к дальней — и по высотам», — пояснил эксперт.Матвийчук также отметил, что F-16 не могут конкурировать с истребителями Су-34 и Су-35, которые превосходят их в скорости, вооружении и маневренности. При этом дальность обнаружения и поражения вражеских целей у российской авиации превосходит не только американскую, подчеркнул он, но и вовсе не имеет аналогов во всем мире.
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