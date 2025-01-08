В Киеве объявлена воздушная тревога

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В Киеве была объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога прозвучала в Киеве в 02:21 по московскому времени. Также опасность атаки с воздуха введена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
Ранее «Радио 1» сообщало, что администрация действующего президента США Джо Байдена собирается объявить о новом пакете военной помощи для Украины 9 января. Его точная сумма неизвестна, однако она не охватит уже выделенные Конгрессом четыре миллиарда долларов.
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Иван Мусатов