Гладков: оперативная обстановка в Белгородской области остается крайне сложной

22 сентября 2025, 09:06

Фото: iStock/N-sky

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о тяжелой оперативной обстановке в регионе. Особенно критическая ситуация наблюдается в Краснояружском и Ракитянском районах.