Гладков: оперативная обстановка в Белгородской области остается крайне сложной
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о тяжелой оперативной обстановке в регионе. Особенно критическая ситуация наблюдается в Краснояружском и Ракитянском районах.
За последние сутки 10 человек получили ранения, а три человека погибли. Один случай произошел в Шебекинском округе, два — в Ракитянском. Гладков в своем Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших и отметил важность сохранения жизни каждого человека.
По его словам, бойцы отрядов «Орлан» и «Барс-Белгород», а также сотрудники министерства обороны и пограничной службы прилагают все усилия для улучшения ситуации. Губернатор призвал граждан ориентироваться на официальные сообщения местных властей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
