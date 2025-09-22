Минобороны: силы ПВО ночью сбили 114 беспилотников ВСУ
Минувшей ночью российская ПВО успешно сбила 114 украинских беспилотников. Уничтожение происходило над десятью регионами России, а также над Азовским и Черным морями. Об этом проинформировало МО РФ в своем Telegram-канале.
По информации оборонного ведомства, наибольшее количество дронов сбили над Ростовской областью и Краснодарским краем — по 25 аппаратов в каждом из этих регионов. Над Белгородской области перехватили 19 беспилотников, а над Астраханской — 13. Также нейтрализовали 10 дронов в Крыму, семь — над Брянской областью и пять — над акваторией Азовского моря. В Ярославской и Волгоградской областях уничтожили по три беспилотника, два сбили над Черным морем, а по одному — над Курской и Воронежской областями.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: