Минобороны: силы ПВО ночью сбили 114 беспилотников ВСУ

22 сентября 2025, 07:31

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российская ПВО успешно сбила 114 украинских беспилотников. Уничтожение происходило над десятью регионами России, а также над Азовским и Черным морями. Об этом проинформировало МО РФ в своем Telegram-канале.