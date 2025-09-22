Достижения.рф

Украинские мобилизованные обращаются к российскому чат-боту из ТЦК

Фото: Istock/Dragos Condrea

Насильно призванные жители Украины начинают обращаться за помощью через чат-бот, созданный российскими волонтерами, прямо находясь в ТЦК, сообщил организатор проекта РИА Новости.



Группа российских волонтеров разработала чат-бот @FREE_SOLDIER2022, чтобы помогать украинским гражданам, которых принудительно мобилизовали сотрудники ТЦК, а также простым солдатам, желающим сложить оружие и добровольно сдаться в плен.

По их словам, это бот мог уже десяткам человек.

Организатор отметил, что были случаи, когда мобилизованные связывались с волонтерами прямо из ТЦК, прося о помощи, и некоторые из них находились в состоянии отчаяния.

Елизавета Теодорович

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0