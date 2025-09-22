В Колумбии рассказали, как Киев обманывает наемников в ВСУ

22 сентября 2025, 07:52

Экс-военный Инкапье назвал обещания ВСУ предоставить наемникам гражданство ложью

Фото: iStock/EGT

Отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье заявил, что вербовщики обманывают иностранцев, обещая им гражданство Украины, пишет РИА Новости.