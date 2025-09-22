В Колумбии рассказали, как Киев обманывает наемников в ВСУ
Отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье заявил, что вербовщики обманывают иностранцев, обещая им гражданство Украины, пишет РИА Новости.
Он считает, что это попытка заманить наемников в зону боевых действий. Инкапье отметил, что ни один колумбиец не вернулся с украинским гражданством.
По его словам, интерес в Колумбии к отправке на войну значительно снизился. В последние месяцы число желающих уменьшилось на 40-50%. Причинами стали сообщения о плохом отношении командиров к колумбийцам, тяжелые условия службы и высокая смертность среди наемников. Также возникли сложности с репатриацией тел погибших. Инкапье призвал быть осторожными и не доверять обещаниям вербовщиков.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: