Диетолог Королёва назвала единственный способ навсегда сбросить лишний вес

Грибы, особенно не культивируемые, а выросшие в лесу, могут быть опасны для ребёнка, поэтому вводить этот продукт в рацион детей не следует раньше 8-10-летнего возраста, такую рекомендацию дала педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.