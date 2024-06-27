Диетолог Королёва назвала единственный способ навсегда сбросить лишний вес

Фото: Istockphoto / karandaev
Существует только один эффективный способ расстаться с лишними килограммами – совмещать дефицит калорий с физическими нагрузками. Об этом заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Остальные способы похудеть, по её словам, не работают.
«Потеря веса при таком подходе будет достаточно медленной, и достижение желаемого результата потребует времени. Но это самая эффективная программа снижения веса и оздоровления организма, которая действительно помогает его сбросить и избавиться от лишнего жира на продолжительное время. Причём именно физические нагрузки играют ключевую роль в избавлении от лишних отложений», – сказала эксперт Общественной Службе Новостей.Она порекомендовала не доверять диетам и методам, которые обещают немедленный или быстрый результат. Они противоречат научному принципу обмена веществ в организме и являются потенциально опасными.
Быстрая потеря веса при экстремальных «голодных» программах питания, как правило, обусловлена не столько сжиганием жира, сколько потерей мышечной массы, заметила Королёва.
Главная проблема – в том, что человек не сможет постоянно сидеть на ограничительной диете и рано или поздно вернётся к привычному пищевому поведению. Тогда все потерянные килограммы вернутся назад.
Читайте также:
Психолог Мизерная раскрыла механизм влияния стресса на здоровье
Терапевт Хакимова раскрыла суть уникальной диеты «Радуга»
Биотехнолог Куликов рекомендовала изменить режим питания в жару
Лора Луганская