ВСУ обстреляли деревню Внезапное Кореневского района Курской области

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Сегодня утром Вооруженными Силами Украины совершился обстрел деревни Внезапное Кореневского района РФ. В центре населенного пункта насчитали 7 прилетов. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Роман Старовойт.
В результате повреждений в деревне отсутствует электроснабжение.
Губернатор Курской области заверил, что аварийные бригады приступят к ремонту, как только будет безопасно. Информация о возможных повреждениях имущества уточняется, пояснил он.
Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Ранее сообщалось, что в России стартует весенний призыв в армию. Теперь будет действовать система электронных повесток — документ будет считаться врученным с момента его отправки. Даже если электронное письмо с повесткой не будет прочитано, сама повестка будет считаться врученной спустя семь дней с даты ее размещения в единой базе данных призывников.
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Губернатор Курской области заверил, что аварийные бригады приступят к ремонту, как только будет безопасно. Информация о возможных повреждениях имущества уточняется, пояснил он.
Ранее сообщалось, что в России стартует весенний призыв в армию. Теперь будет действовать система электронных повесток — документ будет считаться врученным с момента его отправки. Даже если электронное письмо с повесткой не будет прочитано, сама повестка будет считаться врученной спустя семь дней с даты ее размещения в единой базе данных призывников.
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Мария Федоровцева