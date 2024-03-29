Ракетную опасность объявили в Грайвороне Белгородской области

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В Грайвороне Белгородской области объявлена угроза ракетной опасности. Об этом информирует Телеграм-канал мэрии Белгорода.
«Внимание! Город Грайворон. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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