Гладков показал последствия падения беспилотника в Старом Осколе

07 октября 2025, 02:10

Фото: istockphoto / shcherbak volodymyr

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа над Старым Осколом. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.