Гладков показал последствия падения беспилотника в Старом Осколе
Система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа над Старым Осколом. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Из-за падения летательного аппарата в 15 квартирах одного из жилых домов выбиты окна. Вместе с тем повреждения получили не менее 20 автомобилей, припаркованных неподалеку от места происшествия.
Ликвидацией последствий падения обломков беспилотника занимаются экстренные службы. Точная информацию уточняется, добавил глава региона.
Ранее жители Тулы сообщили о взрывах в небе над городом. По предварительным данным, система ПВО работает по воздушным целям.
Читайте также: