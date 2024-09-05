В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: istock/anutr tosirikul
В Киеве и девяти областях Украины прозвучала воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога была объявлена в столице, а также в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Согласно информации ресурса, тревога началась в период с 20:53 до 23:29 по московскому времени. Воздушная тревога также была объявлена на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.
Российские военные начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стояли украинские спецслужбы. Атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушные тревоги на Украине стали ежедневным явлением, иногда охватывая всю территорию страны.
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боевых действий с ВСУ.
Читайте также:
«Половина погибших»: офицер ВСУ пожаловался на удары России
На Западе обвинили Зеленского в жертвах среди мобилизованных украинцев
Под Сумами объявили эвакуацию из приграничного Глухова
Российские военные начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стояли украинские спецслужбы. Атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушные тревоги на Украине стали ежедневным явлением, иногда охватывая всю территорию страны.
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боевых действий с ВСУ.
Читайте также:
«Половина погибших»: офицер ВСУ пожаловался на удары России
На Западе обвинили Зеленского в жертвах среди мобилизованных украинцев
Под Сумами объявили эвакуацию из приграничного Глухова
Елена Перлова