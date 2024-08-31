Генсек НАТО назвал наступление ВСУ на Курскую область законным

Фото: iStock/Diy13
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наступление ВСУ на Курскую область является законным. Об этом сообщает Welt am Sonntag.
По словам генсека Североатлантического альянса, Украина имеет право самостоятельно решать, как защищать свою территорию. Уточняется, что это первый случай, когда НАТО поддержало вторжение ВСУ в российский регион.
Столтенберг добавил, что Киев не обсуждал с альянсом свои намерения атаковать Курскую область и что НАТО не участвовало в подготовке этой операции.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Стали известны новые подробности нападения ВСУ на Курскую область
Минобороны продемонстрировало кадры поражения пункта дислокации ВСУ в Чернетчине
ВСУ расстреляли монаха в спину в первые дни атаки в Курской области
Столтенберг добавил, что Киев не обсуждал с альянсом свои намерения атаковать Курскую область и что НАТО не участвовало в подготовке этой операции.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Стали известны новые подробности нападения ВСУ на Курскую область
Минобороны продемонстрировало кадры поражения пункта дислокации ВСУ в Чернетчине
ВСУ расстреляли монаха в спину в первые дни атаки в Курской области
Екатерина Коршунова