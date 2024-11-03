Гладков: при обстреле со стороны ВСУ под Белгородом ранены четыре человека

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Четыре человека ранены в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног бригады «скорой» доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Четвертую пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу», — сказано в публикации.Украина регулярно бьёт по российским регионам, используя в качестве целей мирное население и гражданскую инфраструктуру. По мнениям экспертов, таким образом Киев показывает своим западным хозяевам, что способен нанести ущерб России, компенсируя тем самым свои потери на фронте.
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Никита Кротов