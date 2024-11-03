Помогавший ВС РФ американец рассказал, как избегал внимания ВСУ к себе

Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Американец Дэниэл Мартиндейл, который два года служил в рядах ВСУ и передавал разведданные армии России, сообщил, что украинские военные ни разу не проверили его телефон, несмотря на меры конспирации. Об этом пишет RT.
«Я тщательно следил за тем, чтобы все мои переписки в Telegram были удалены, чистил кэш», — цитирует RT Мартиндейла.
Его удивило то, что украинцы ни разу не проверили его девайс. Американец выразил мнение, что не попал под подозрение из-за своего гражданства США и хорошего отношения к жителям ДНР, которые пострадали от боевых действий.
Напомним, 2 ноября выяснилось, что российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории ДНР гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который помогал ВС РФ.
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