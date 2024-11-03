В ДНР ликвидировали наёмника ВСУ из Тайваня

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Представитель МИД Тайваня Сяо Гуанвэй подтвердил гибель воевавшего на стороне ВСУ ветерана спецназа сухопутных войск острова. Его слова приводит Центральное информационное агентство островного государства.
Отмечается, что 44-летний У Чжунда вступил в ряды ВСУ в 2023 году. Он принимал участие в ночной разведывательной операции вблизи Авдеевки 31 октября. Это была вторая поездка наёмника на Украину – в прошлом году он получил осколочное ранение в бедро и вернулся на Тайвань для прохождения курса лечения. А в июле 2024 года вновь вернулся на фронт.
Также газета «Чжунши синьвэньван» сообщает, что У Чжунда стал вторых погибшим на Украине тайванцем. Всего на стороне ВСУ в боевых действиях принимают участие как минимум шесть граждан островного государства.
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Анастасия Чинкова